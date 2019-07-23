Львів’янки у складі молодіжної збірної України з гандболу взяли «бронзу» чемпіонату Європи

На чемпіонаті Європи U-19 ( ІІ дивізіон), що проходив у Болгарії 13-21 липня, молодіжна збірна України з гандболу посіла третє місце. У лавах збірної змагалися чотири гандболістки львівської «Галичанки» – воротарка Вікторія Салтанюк та польові гравці Юлія Головко, Діана Дмитришин, Валентина Фроляк. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі гандбольного клубу.

До півфіналу українки вийшли з другого місця групи В, здобувши перемоги над збірними Боснії і Герцеговини 30:21 та Фінляндії 24:17, зігравши внічию з Польщею 26:26 та мінімально поступившись Ізраїлю 28:29. Гандболістку львівської “Галичанки” Юлію Головко визнали найкращим гравцем збірної України U-19 у матчі проти Фінляндії, а воротарка Вікторія Салтанюк стала найкращим гравцем збірної у матчі проти Польщі.

У півфіналі Євро наші гандболістки зустрілися з переможцем групи А – збірною Сербії, і, хоча зуміли вистояти у першому таймі, втримавши нічию 10:10, у підсумку все-таки програли – 18:22. Відтак розіграли бронзові нагороди зі збірною Болгарії, яка в іншому півфіналі поступилася Польщі 30:36 (19:22). Українки не залишили суперницям й мінімального шансу на перемогу, розтрощивши їх з рахунком 33:22 (16:11) і, відповідно, здобули бронзу європейського ґатунку.

«Насамперед хочу сказати про півфінал. У пeршому таймі ми добрe зіграли в захисті, алe було багато нeрeалізованих момeнтів в нападі, і трішки дали слабинку на початку другого тайму, пропускали, нe могли увійти в темп гри. Звичайно, засмутилися поразкою, бо дуже сподівалися поборотися за золоті нагороди. Отож, на гру за бронзу проти болгарок ми дужe налаштувались, всі дівчата підтримували одна одну, підказували, допомагали – був командний дух, і також ми розуміли, що потрібно показати свій бойовий характер», –прокоментувала «галичанка» та гравець збірної Діана Дмитришин.

А у фіналі Сербія здолала Польщу 22:20 (12:10) та, крім золотих медалей, здобула путівку в елітний дивізіон чемпіонату Європи.

Загалом місця на чемпіонаті Європи-2019 серед жіночих команд до 19 років другого дивізіону розподілилися так:

Сербія Польща Україна Болгарія Ісландія Греція Ізраїль Фінляндія Боснія і Герцеговина Велика Британія

Фото: клуб «Галичанка»