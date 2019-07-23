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Львів'ян запрошуються на виставку книжкового дизайну

Анастасія Мельник

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Наступного четверга, 1 серпня, у львівському Центрі Шептицького покажуть найкращі роботи Ukrainian Young Book Design Awards. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Заснований в Україні конкурс за перший рік об’єднав понад 400 дизайнерів з України, Польщі, Німеччини, Ізраїлю, Угорщини, Литви, США та Росії. Конкурс організували видавництво «Основи» та студія Hooga.design.

Учасники віком 14-30 років могли безкоштовно подати необмежену кількість проектів у чотирьох номінаціях:

  • візуальна концепція (судді оцінювали візуальну концепцію цілої книжки);
  • макет і верстка;
  • серія ілюстрацій;
  • обкладинка.

Найкращі роботи обирали експерти з дизайну з Німеччини, України та Польщі.

Виставку 1 серпня о 18:00 відкриє лекція Дмитра Яринича про книжковий дизайн як індикатор культури. Дмитро – креативний директор Hooga.design та співзасновник конкурсу. Він розкаже про те, куди дивитись в книжках, окрім тексту, і як книжковий дизайн впливає на культурне середовище.

Вхід на подію вільний, реєстрація обов’язкова. Форма для реєстрації за посиланням.

Виставка буде доступна для огляду щодня на 1 поверсі Центру Шептицького, вул. Стрийська 29А.

Графік роботи центру: з 09.00 до 20.00 у будні та з 11.00 до 17.00 у вихідні.

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