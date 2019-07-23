ОСТАННІ НОВИНИ

Громаді на Бущині повернули 6 га землі

Наталя Дуляба

|

На Бущині у власність громади села Кізлів передали 6 га землі відумерлої спадщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Прокурори вимагали, аби Буський районний суд визнав три земельні ділянки площею 6 га відумерлою спадщиною після смерті громадян. Земля призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, її вартість становить більше 4,3 мільйона гривень.

«Прокурор звернувся до суду, оскільки було порушено інтереси держави внаслідок невжиття органом місцевого самоврядування заходів щодо оформлення права власності на ці землі, що могло призвести до їхнього протиправного використання», – йдеться у повідомленні.

Суд задовільнив заяви прокуратури і постановив передати ці землі у власність територіальної громади села Кізлів Буського району.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів

Продовжуємо знайомити читачів з кандидатами-мажоритарниками. Цього разу Львівський портал пропонує до Вашої уваги коротк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...