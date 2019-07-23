Громаді на Бущині повернули 6 га землі

На Бущині у власність громади села Кізлів передали 6 га землі відумерлої спадщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Прокурори вимагали, аби Буський районний суд визнав три земельні ділянки площею 6 га відумерлою спадщиною після смерті громадян. Земля призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, її вартість становить більше 4,3 мільйона гривень.

«Прокурор звернувся до суду, оскільки було порушено інтереси держави внаслідок невжиття органом місцевого самоврядування заходів щодо оформлення права власності на ці землі, що могло призвести до їхнього протиправного використання», – йдеться у повідомленні.

Суд задовільнив заяви прокуратури і постановив передати ці землі у власність територіальної громади села Кізлів Буського району.