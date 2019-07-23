Частині Сихова вимкнули воду. Перелік вулиць

Сьогодні, 23 липня, через витік на вул. Енергетичній, 3, мешканцям більше десятка вулиць у Сихівському районі тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

Відтак орієнтовно до 13:00 год. без води залишились мешканці таких вулиць: