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Частині Сихова вимкнули воду. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 23 липня, через витік на вул. Енергетичній, 3, мешканцям більше десятка вулиць у Сихівському районі тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

Відтак орієнтовно до 13:00 год. без води залишились мешканці таких вулиць:

  • вул. Енергетична;
  • вул. Запорізька;
  • вул. Карманського;
  • вул. Кибальчича;
  • вул. Литвиненка;
  • вул. Литовська;
  • вул. Мирного Панаса;
  • вул. Мишуги;
  • вул. Проф. Буйка;
  • вул. Самчука;
  • вул. Тернопільська;
  • вул. Угорська;
  • вул. Чмоли;
  • вул. Ярославенка.

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