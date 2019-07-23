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Чоловік, який грабував у Львові школи і дитсадки, «загримів» майже на чотири роки у тюрму

Наталя Дуляба

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Шевченківський районний суд м. Львова визнав винним 33-річного львів’янина у вчиненні дев’яти крадіжок зі шкіл та садочків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що зловмисник протягом 2017-2018 років вчинив дев’ять крадіжок зі шкіл та дитячих садочків, розташованих у Шевченківському районі міста.

«Працював» переважно вночі, а до приміщень проникав за допомогою способу віджиму вікон. Звідти він крав комп’ютери, телевізори та іншу техніку. Накрадене, вартість якого сягнула майже 59 тисяч гривень, продавав.

За цими фактами було відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, вчинена повторно та поєднана із проникненням до приміщення).

Наприкінці червня суд визнав 33-річного львів’яна винним і призначив йому покарання у вигляді 3 років та 11 місяців позбавлення волі.

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