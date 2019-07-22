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Злодії винесли з квартири сейф із ... 20 гривнями

Соломія Головіна

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У Тернополі з квартири поцупили сейф, в якому було всього лиш 20 грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Тернопільській області.

 

Відкрити металеву скриньку лиходіям не судилося, тому що їх затримали правоохоронці. Зловмисники вже давали свідчення у поліцейському відділі, як до правоохоронців звернувся родич потерпілого і заявив про крадіжку.

Зі слів заявника, навідавшись зранку до квартири дядька, він помітив, що речі в помешканні розкидані, зникли сейф та фотоапарт. Зловмисники проникли до квартири, відтиснувши пластикове вікно.

З опису викрадених речей правоохоронці збагнули – крадії вже в них, їх було затримано вночі, коли ті несли сейф та сумку з фотоапаратом і не змогли пояснити, звідки у них ці речі.

Курйозності злочину додав сам господар, котрому довелося перервати свій відпочинок та приїхати. Відімкнувши крадений сейф, він продемонстрував його вміст: 20 гривень та дитячі іграшки. Металевим ящиком користувалися його діти і складали туди свої «скарби».

Раніше судимим за майнові злочини 41-річному та 28-річному тернополянам  оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 ККУ. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

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