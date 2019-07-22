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За минулу добу загинуло двоє українських захисників

Андрій Котенський

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21 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Про це Львівському порталу у пресцентрі ООС.

 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні в районі населеного пункту Хутір Вільний.

Водночас у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, два військовослужбовці загинули та два отримали поранення.

За даними розвідки, 21 липня один окупант загинув та двоє поранені.

Від початку поточної доби обстрілів позиції Об’єднаних сил не зафіксовано.

Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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