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В окрузі 119 нацгвардієць Бондар веде запеклу боротьбу зі «Зе» кандидатом Кавецьким

Андрій Котенський

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Колишній доброволець АТО, чинний депутат України Михайло Бондар веде запеклу боротьбу із кандидатом від політичної партії «Слуга народу» Орестом Кавецьким, у виборчому окрузі №119, де голосували жителі Бродівського, Буського та частина Кам’янка-Бузького і Радехівського району області. Такі дані 23,38% опрацьованих протоколів оприлюднила ЦВК, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Замикає трійку лідерів, «Свободівка» Ірина Сех.

Як відомо, отримати депутатський мандат у цьому окрузі хочуть 14 осіб. Детальнішу інформацію про кожного з кандидатів можна знайти тут.

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