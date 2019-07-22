В окрузі 119 нацгвардієць Бондар веде запеклу боротьбу зі «Зе» кандидатом Кавецьким

Колишній доброволець АТО, чинний депутат України Михайло Бондар веде запеклу боротьбу із кандидатом від політичної партії «Слуга народу» Орестом Кавецьким, у виборчому окрузі №119, де голосували жителі Бродівського, Буського та частина Кам’янка-Бузького і Радехівського району області. Такі дані 23,38% опрацьованих протоколів оприлюднила ЦВК, передає кореспондент Львівського порталу.

Замикає трійку лідерів, «Свободівка» Ірина Сех.

Як відомо, отримати депутатський мандат у цьому окрузі хочуть 14 осіб. Детальнішу інформацію про кожного з кандидатів можна знайти тут.