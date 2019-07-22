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У області зросло виробництво м’яса та яєць

Соломія Головіна

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У січні-червні цього року обсяг сільськогосподарського виробництва у Львівській області у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зріс на 4,5%. Про це Львівському порталу повідомили в ГУ статистики у Львівській області.

 

Підприємства області наростили обсяг виробленої продукції на 20,7%, господарства населення – скоротили на 3,0%.

Порівняно з січнем-червнем 2018 року зросло виробництво м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) на 10,9%, яєць – на 4,5%, скоротилось виробництво молока на 2,7%

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