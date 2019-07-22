У Львові 61-річний чоловік помер за кермом власного авто

У неділю, 21 липня, на вул. Джерельній 61-річному водію ВАЗу стало погано і він помер за кермом власного авто. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили поліцейські, орієнтовно о 18:35 год. 61-річному водію автомобіля ВАЗ-2108 стало погано, він не впорався з керуванням та в’їхав у металевий стовпчик. Львів’янин помер ще до приїзду швидкої допомоги.

Наразі призначено судово-медичну експертизу, правоохоронці встановлюють всі обставини події.