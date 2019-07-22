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У ДТП на Львівщині загинуло троє людей

Андрій Котенський

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За минулу добу на автодорогах Львова та області сталось 67 дорожньо-транспортних пригод, шість з них – з потерпілими. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

44 автопригоди стались на дорогах області, ще 23 – у Львові. Внаслідок ДТП три особи загинули, семеро – були травмовані.

За наслідками інших пригод складений 61 адміністративний протокол за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

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