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«Слуга народу» захопила лідерство на виборах до парламенту на Львівщині

Андрій Котенський

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За першими даними із ЦВК на Львівщині лідирує партія «Слуга народу» чинного президента України Володимира Зеленського, яку підтримало 19.71% виборців, слідом розмістилася партія «Європейська солідарність» колишнього президента Петра Порошенка, яку підтримало 18.48% виборців. Такі дані 0.42% опрацьованих протоколів із Львівщини.

 

На підступах до лідерів відразу дві партії ВО «Батьківщина» та «Голос» за які проголосувало 16.97 та 16.83% виборців відповідно.

Окрім того долають символічний прохідний барєр на Львівщині «Радикальна партія Ляшка» та ВО «Свобода» за які проголосувало 8.7% і 6.18% виборців відповідно.

Партія мера Львова Андрія Садового –  «Самопоміч» набрала наразі всього 1.15 % голосів виборців.

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