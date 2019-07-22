«Слуга народу» захопила лідерство на виборах до парламенту на Львівщині

За першими даними із ЦВК на Львівщині лідирує партія «Слуга народу» чинного президента України Володимира Зеленського, яку підтримало 19.71% виборців, слідом розмістилася партія «Європейська солідарність» колишнього президента Петра Порошенка, яку підтримало 18.48% виборців. Такі дані 0.42% опрацьованих протоколів із Львівщини.

На підступах до лідерів відразу дві партії ВО «Батьківщина» та «Голос» за які проголосувало 16.97 та 16.83% виборців відповідно.

Окрім того долають символічний прохідний барєр на Львівщині «Радикальна партія Ляшка» та ВО «Свобода» за які проголосувало 8.7% і 6.18% виборців відповідно.

Партія мера Львова Андрія Садового – «Самопоміч» набрала наразі всього 1.15 % голосів виборців.