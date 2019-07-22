Помер один з авторів Конституції України

Сьогодні зранку, 22 липня, у віці 73 років помер один з авторів тексту Конституції України та політичний діяч Віктор Мусіяка. Про це повідомляє Львівський портал з посиланням на допис, розміщений на його сторінці у Facebook.

«Сьогодні в 7 ранку від нас пішов Віктор Лаврентійович Мусіяка», – йдеться у повідомленні.

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Довідка.

Віктор Лаврентійович Мусіяка народився 28 червня 1946 на Миколаївщині. Був відомим українським політиком, один з авторів тексту Конституції України, колишній лідер партії «Вперед, Україно!». Професор Києво-Могилянської академії.

У 1973 році закінчив Харківський юридичний інститут, там же почав викладацьку діяльність. Від 1983 до 1996 року був завідувачем кафедри цивільного права, проректором Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. Упродовж 2000-2002 років завідував кафедрою галузевих юридичних наук юридичного факультету Національного університету «Києво-Могилянська академія».

У 1994 році починає політичну діяльність. Народний депутат України 2-го скликання від квітня 1994 до квітня 1998 року. Від листопада 1995 року до червня 1996 був постійним представником Президента України у Верховній Раді України.

На виборах 2002 року знову потрапив до Верховної Ради за списками блоку «Наша Україна», в який входила і очолювана ним партія «Вперед, Україно!»

Віктор Мусіяка – автор близько 120 наукових праць та один із авторів Конституції України. Упродовж останніх років він був науковим консультантом Центру Разумкова з правових питань.