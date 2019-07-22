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Округ №125. Лідирує Піхоцький, Доскіч та Лопушанський

Андрій Котенський

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ЦВК оприлюднила перші дані про результати голосування на 125 округу, де голосували Самбір, частина Самбірського району, Сколівщина, Старосамбірщина і Турківщина.

 

Згідно оприлюднених 3.84% протоколів, лідирує чинний нардеп Андрій Лопушанський – 18.49% голосів виборців. Слідом розмістився один із найбагатших депутатів міськради Львова Юрій Доскіч, за якого проголосувало 17.61% виборців та представник «Народного Руху України» Ігор Піхоцький, який має 17.55% голосів.

Як відомо, потрапити у нову Раду по 115 окрузі хочуть 15 осіб. Із досьє на кожного кандидата можна ознайомитися тут.

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