Округ №125. Лідирує Піхоцький, Доскіч та Лопушанський

ЦВК оприлюднила перші дані про результати голосування на 125 округу, де голосували Самбір, частина Самбірського району, Сколівщина, Старосамбірщина і Турківщина.

Згідно оприлюднених 3.84% протоколів, лідирує чинний нардеп Андрій Лопушанський – 18.49% голосів виборців. Слідом розмістився один із найбагатших депутатів міськради Львова Юрій Доскіч, за якого проголосувало 17.61% виборців та представник «Народного Руху України» Ігор Піхоцький, який має 17.55% голосів.

Як відомо, потрапити у нову Раду по 115 окрузі хочуть 15 осіб. Із досьє на кожного кандидата можна ознайомитися тут.