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Новій Верховній Раді пропонують зібратися на перше засідання у День Незалежності

Соломія Головіна

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Політична партія «Слуга народу» виступає за відкриття нового скликання Верховної Ради в День Незалежності, 24 серпня. Про це лідер штабу партії Олександр Корнієнко повідомив журналістам, передають Українські Новини.

 

«Ми говорили попередньо, що хочемо провести засідання у серпні. Ми говорили і я особисто говорив, що День незалежності – красива, символічна дата», – сказав він.

Корнієнко зазначив, що ця ініціатива пропонувалася різними членами партії.

«Я не виключаю (засідання 24 серпня), я навпаки за це. Ми на День конституції проводили навчальний семінар для наших списочників… Державні свята треба святкувати по-новому», – наголосив лідер штабу.

Нагадаємо, 21 липня в Україні проходили позачергові парламентські вибори.  За результатами 35,51% опрацьованих протоколів по Україні список партій, які потрапляють у Раду, такий: «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».

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