У будинку на Дорошенка встановили дерев'яну браму під старовину

У Львові на вулиці Дорошенка, 14 встановили нову браму вартістю 71,4 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Додамо, що її виготовили у рамках програми співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70% вартості робіт) і мешканцями (30%).

«Нова брама встановлена на місці неавтентичної брами, що була виготовлена у радянський період на заміну автентичній. На жаль, креслень автентичної брами не збереглось, тому архітектори ЛКП «Археологічно-архітектурна служба м. Львова» спільно з майстром-реставратором Ростиславом Малецьким розробили проект нової брами з використанням типових декоративних елементів, що притаманні історичним брамам цього періоду та узгоджуються із архітектурою фасаду будинку. Дякуємо майстру-реставратору Ростиславу Малецькому за творчий підхід і якісно виконану роботу», — повідомила начальник управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

Загальна вартість виготовлення нової дерев’яної брами на вул. Дорошенка, 14 — 71,4 тис. грн, із них фінансова частка міста — 49,9 тис. грн, а частка мешканців — 21,4 тис. грн.

Фото: ЛМР