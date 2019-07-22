На Львівщині встановлять вареничний рекорд України із використання найбільшої кількості начинки

У Радехові 27-28 липня відбудеться фестиваль «Куховарня RadoFest». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як зазначають організатори, родзинкою цьогорічного фестивалю стане нова локація – музей просто неба «Вишиванкова країна».

«Понад 80 метрів виставлених автентичних рушників, строїв і всього, що ви асоціюєте з вишиванкою, буде тільки у нас. Окрім цього, для кращого оцінювання всіх барв вишиванки, ми готуємо для вас 20 моделей автентичного одягу з бабусиних скринь. Вишиванки будуть сторічні, тому маєте унікальну можливість побачити неперевершені вишиті речі», – розповіла заступник міського голови м. Радехів Юлія Кулич.

Також під час фестивалю встановлять рекорд України із використання найбільшої кількості начинки для вареників. Загалом під час приготування національної української страви обіцяють використати пів сотні начинок.

Окрім цього, у межах фестивалю запрезентують насичену музичну програму.

«До нас приїжджають дуже класні музиканти, вони будуть тішити вас у суботу і в неділю на зіркових концертах. Запрошені такі хедлайнери, як МЕРІ та КораЛЛІ. Однією з ключових подій фестивалю також стане великий фольк-концерт. У суботу ми маємо гостей з Вижниці та Верховини, вони привезуть кардинально іншу музику – фольклор відмінний від того, який ми звикли чути у нас, на Львівщині»,- додала Юлія Кулич.