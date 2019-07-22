На Львівщині помістили під варту зловмисника, який забив свого товариша до смерті

Суд помістив під варту 43-річного мешканця Старосамбірщини, якого обвинувачують у смерті людини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що 11 липня цього року у Добромилі між підозрюваним і його 69-річним товаришем виник конфлікт. Чоловік завдав потерпілому декілька ударів кулаком у грудну клітку, внаслідок чого у нього стався геморагічно-травматичний шок і він помер.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Правоохоронці затримали зловмисника і повідомили йому про підозру, а суд – помістив під варту. За вчинене фігуранту загрожує від 7 до 10 років тюрми.

Наразі триває розслідування, призначено судові експертизи.