Маленьку львів’янку вкусила отруйна змія

До Сколівської лікарні госпіталізували 9-річну львів’янку, яку вкусила змія. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Департаменту із питань цивільного захисту ЛОДА.

Нещасний випадок стався 21 липня,у селі Кам’янка, близько 16:00. Дівчинку у стані середнього ступеня важкості, із діагнозом: «укус змії у ділянку лівої стопи», госпіталізована до лікарні.

За даними надзвичайників, найпоширенішою отруйною змією в нашій області є гадюка звичайна. Забарвлення її є надзвичайно мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Зазвичай місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками тощо.

З гадюкою можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях тощо.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Гадюка ні за яких обставин не нападає першою.

Правила першої допомоги при укусах змій:

необхідно створити всі умови для негайного введення сироватки;

забезпечити потерпілому нерухомість, оскільки надмірні рухи сприяють швидкому проникненню отрути у кров;

звільнити кінцівки від взуття, шкарпеток, браслетів тощо, оскільки може виникнути набряк;

не перетягувати гумовим джгутом кінцівку вище від місця укусу, оскільки це може призвести до порушення обміну речовин в ураженій ділянці;

не надрізати краї рани і не відсмоктувати з неї кров, оскільки через пошкодження слизової оболонки ротової порожнини отрута може швидко потрапити у кров;

дати випити значну кількість рідини (води, кави, чаю).

Після надання першої допомоги потерпілого необхідно доставити у медичний заклад для введення антитоксичної сироватки — у місцевостях, де трапляються отруйні тварини у розпорядженні медичних працівників є набір таких препаратів.