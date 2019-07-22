Львівська ОДА судиться з фірмою, яка завищила вартість будівництва шкільного спортзалу у Радехові

Господарський суд Львівської області відкрив провадження в інтересах держави (в особі управління капітального будівництва Львівської ОДА) до підприємства, яке завищило вартість виконаних робіт в одній зі шкіл Радехова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

З підрядника вимагають стягнути понад 112 тисяч гривень збитків, які він завдав бюджету, завищивши вартість виконаних робіт. Мова йде про будівництво спортзалу із надбудовою музею учнівської творчості в одній зі шкіл Радехова.

«Встановлено, що підрядник порушив умови договору підряду та вимоги чинного законодавства України, оскільки виконав окремі роботи за завищеною вартістю», – йдеться у повідомленні.

Згідно з даними порталу публічних закупівель Prozorro, тендер на будівництво спортзалу і музею у радехівській школі спочатку оголосили у липні 2017 року, втім згодом скасували через те, що на торги подалась лише одна компанія. Згодом оголосили новий тендер, вартістю 3,9 мл грн, його виграло ТзОВ «Мебель-Сервіс».