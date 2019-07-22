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Львів скерував на інфраструктуру Винникам майже 14 млн

Соломія Головіна

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Львівська міськрада скерувала Винниківській міськраді 13,7 млн грн субвенції на розвиток інфраструктури, зокрема — на капітальний ремонт дороги, каналізаційної мережі та системи водовідведення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Йдеться, зокрема, про каналізування та ремонт вулиці Львівської.

«Всі говорять про децентралізацію в нашій країні, але у нас третина міст взагалі не мають жодної гривні від ПДФО, що, на мою думку, є не правильно. Всі міста мають мати однакові умови, і чим більше коштів буде залишатись у містах, тим динаміка розвитку в країні буде більшою, бо в місті кожна інвестована гривня дає набагато більший ефект, бо це видно, це люди, це комфорт, задоволення.Але для Львова також важливою є співучасть громади Винник у створенні нових, якісних інфраструктурних проектів. І ті інвестиції, які ми робимо у дороги, каналізування, школи, садочки, повинні бути підкріплені фінансуванням з бюджету Винник», — прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, за 2016−2018 роки з бюджету розвитку Львова в інфраструктуру Винник інвестовано понад 131 млн грн: 16,9 млн грн — у 2016 році, 43,9 млн грн — у 2017 році, 70,3 млн грн — у 2018 році. Це кошти на проведення електромереж кварталу індивідуальної забудови для учасників АТО, на розвиток інфраструктури міста (дорога й ДНЗ, ЦНАП), на зовнішнє освітлення, реконструкцію та будівництво водопровідних і каналізаційних мереж та інше. На 2019 рік загалом передбачено більше 79 млн грн., з яких уже 50,8 млн грн — профінансовано на будівництво дитячого садочка та каналізування й ремонт головних вулиць міста.

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