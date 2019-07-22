До Кривого Рогу їдуть ядерники

Державна інспекція ядерного регулювання України їде до Кривого Рогу, аби провести власне інспекційне обстеження заводу компанії «АрселорМіттал». Про це на брифінгу в СБУ повідомив голова ДІЯРУ Григорій Плачков, передає Укрінформ.

«Ми зафіксували на поверхні блоків джерела іонізуючого випромінювання перевищення радіаційної дози. Це призводить до переопромінення людей, які працюють на цьому підприємстві. Така діяльність, якщо вона виходить за норми ядерної та радіаційної безпеки, повинна бути зупинена», – зазначив Григорій Плачков.

Зафіксована доза – 4,4 мікрозіверта на годину (за норми 0,1 мікрозіверта на годину – ред.).

«Ми побачили цю дозу, це є порушенням закону України про захист людини від дії джерел іонізуючого випромінювання, тому це є підставою для відкликання ліцензії підприємства», – зауважив Григорій Плачков.

Раніше, 20 липня на територію «АрселорМіттал Кривий Ріг» були допущені 18 представників СБУ, спеціаліст Державної служби з надзвичайних ситуацій та Центральної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки для проведення обшуку машини безперервного лиття заготовок №3. За результатами обшуку було вилучено машину безперервного лиття заготовок №3 та окремі елементи обладнання.

Екологи заявили, що перевищення рівня радіаційного випромінювання випадково зафіксував представник підрядної організації, не пов’язаної з роботами на дільниці МБЛ, коли проходив повз із увімкненим дозиметром.

Головний юрисконсульт «АрселорМіттал Кривий Ріг» Артем Філіп’єв 21 липня повідомив, що радіаційний фон на машині безперервного лиття заготовок №3 ПАТ «АрселоМіттал Кривий Ріг» на час проведення замірів знаходився в межах норми.

Проте начальник слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Ігор Єна на брифінгу 22 липня заявив, що заміри показали рівень радіації 4,4 мікрозіверта, що в десятки разів перевищує норму.