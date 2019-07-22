Членам виборчих комісій у Шевченківському районі Львова загрожує тюремне ув'язнення

На виборчих дільницях у Перемишлянському районі на Львівщині та у Шевченківському районі Львова члени виборчих комісій підписали незаповнені бланки протоколів. За цими фактами відкриті кримінальні провадження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Відділу комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, членам виборчих комісій загрожує кримінальна відповідальність за фактами надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців КК України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

Також складено шість матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені ст.212-10 (порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму) КУпАП.

Станом на дев’яту ранку 22 липня до поліції Львівщини надійшло 96 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства.

Звернення надходили до поліцейських у Городоцькому, Пустомитівському, Стрийському, Сколівському, Самбірському, Старосамбірському, Турківському, Яворівському, Сокальському, Жовківському, Бродівському, Буському, Дрогобицькому, Радехівському, Перемишлянському, Миколаївському та Жидачівському районах області, а також у Залізничному, Шевченківському, Личаківському, Галицькому, Франківському та Сихівському районах Львова.

Поліцейські працюють у посиленому режимі, вони забезпечують охорону окружних та дільничних виборчих комісій до завершення підрахунку голосів, а також збереження та перевезення виборчих бюлетенів та протоколів до окружних виборчих комісій.