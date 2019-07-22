Частину Наукової закривають для руху транспорту до середини серпня

Із сьогоднішнього дня буде перекрито для руху транспорту вул. Наукову на ділянці від вул. Тролейбусна до вул. Стрийська. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У зв’язку з проведенням поточного ремонту дороги, від сьогодні, 22 липня, і до 22.00 год. 14 серпня буде перекрито для руху транспорту вул. Наукову на ділянці від вул. Тролейбусна до вул. Стрийська. Роботи виконує ТзОВ «Автомагістраль-південь».

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Ілюстрація: ЛМР