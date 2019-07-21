Як рятувальники витягали з вигрібної ями коня

У селі Товщів Пустомитівського району у вигрібну яму впав кінь. Рятувальники допомогли витягнути нещасну тварину, яка опинилася у пастці. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про те, що на території фермерського господарства у вигрібну яму впав кінь та не може самостійно вибратись, надійшло рятувальникам 20 липня о 10:25.

На момент прибуття рятувальників до місця виклику, тварина вже повністю занурилась у багнюку та було видно лише голову.

Пожежно-рятувальним відділенням та місцевими мешканцями за допомогою рукава та автомобіля Mercedes-Benz Actros (з маніпулятором) тварину витягнуто на поверхню та передано працівникам фермерського господарства. Внаслідок інциденту тварина не постраждала.

Фото: ГУ ДСНС у Львівській області