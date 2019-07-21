ОСТАННІ НОВИНИ

Як рятувальники витягали з вигрібної ями коня

Соломія Головіна

|

У селі Товщів Пустомитівського району у вигрібну яму впав кінь. Рятувальники допомогли витягнути нещасну тварину, яка опинилася у пастці. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Повідомлення про те, що на території фермерського господарства у вигрібну яму впав кінь та не може самостійно вибратись, надійшло рятувальникам 20 липня о 10:25.

На момент прибуття рятувальників до місця виклику, тварина вже повністю занурилась у багнюку та було видно лише голову.

Пожежно-рятувальним відділенням та місцевими мешканцями за допомогою рукава та автомобіля Mercedes-Benz Actros (з маніпулятором) тварину витягнуто на поверхню та передано працівникам фермерського господарства. Внаслідок інциденту тварина не постраждала.

Фото: ГУ ДСНС у Львівській області

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів

Продовжуємо знайомити читачів з кандидатами-мажоритарниками. Цього разу Львівський портал пропонує до Вашої уваги коротк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...