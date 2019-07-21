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Українка Харлан вшосте виграла чемпіонат світу з фехтування

Наталя Дуляба

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28-річна українська шаблістка Ольга Харлан виграла золоту медаль на чемпіонаті світу з фехтування, який проходив в угорському Будапешті. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

 

У чвертьфіналі Ольга розібралася зі співвітчизницею Аліною Комащук, рахунок становив 15:14. Далі українка перемогла румунку Б’янку Паску – 15:5.

Суперницею Харлан у фіналі стала олімпійська чемпіонка Софія Велика з Росії. Упродовж усього поєдинку українка лідирувала, але суперниця зуміла нав’язати боротьбу і доля перемоги вирішилася в заключному раунді – 15:14.

Зазначимо, що це вже шосте золото чемпіонату світу в кар’єрі Харлан. Українка стала другою шаблісткою в історії, на рахунку якої – чотири індивідуальних перемоги на світових першостях.

Фото: Reuters

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