Тролейбус № 22 курсує за зміненим маршрутом вже від сьогодні

Від сьогодні, 21 липня, тролейбус № 22 курсує за зміненим маршрутом: Університет — ТЦ «Вікторія Гарденс» та у зворотному напрямку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

«У зв’язку з проведенням поточного ремонту дороги на ділянці від вул. Тролейбусної до вул. Стрийської, від сьогодні і до 14 серпня включно змінено рух тролейбуса № 22.

Тролейбус № 22 курсує за маршрутом: Університет — ТЦ «Вікторія Гарденс» та у зворотному напрямку», — повідомив речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.