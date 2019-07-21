Системних порушень під час виборів на Львівщині поки не виявлено, - головний поліцейський області

Головний поліцейський Львівщини заявив про те, що системних порушень, які можуть вплинути на результати голосування на Львівщині, поки що не виявлені. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, від початку голосування сьогодні, 21 липня, станом на 16.30 до поліції Львівщини надійшло 42 звернення про можливі порушення виборчого законодавства. За кожним повідомленням поліцейські проводять перевірки, за шістьма з них вже складені протоколи про адміністративні правопорушення.

«Інформація не завжди підтверджується – були випадки, коли громадяни телефонували у поліцію і повідомляли про порушення щоб вирішити якісь свої питання. Я наголошую, що безпідставний виклик поліції – це також адміністративне правопорушення і у випадку, якщо буде встановлено, що повідомлення було завідомо неправдивим, винні будуть притягнуті до відповідальності. Кожне повідомлення ми ретельно перевіряємо, у випадку підтвердження – складаємо протоколи про адміністративні правопорушення, можливо, за одним з них буде відкрито кримінальне провадження», – зазначив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа під час брифінгу, присвяченому перебігу голосування на Львівщині.

Звернення надходили до поліцейських у Городоцькому, Сколівському, Старосамбірському, Яворівському, Сокальському, Жовківському, Бродівському, Дрогобицькому, Радехівському, Перемишлянському, Миколаївському та Жидачівському районах області, а також у Залізничному, Шевченківському, Личаківському, Галицькому, Франківському та Сихівському районах Львова і стосувались переважно незаконної агітації у день голосування. В одному із звернень йшлось про те, що на одній з виборчих дільниць член комісії поставив підписи на порожньому бланку – зараз проводиться перевірка цього повідомлення.

Вже складені матеріали про адміністративні правопорушення, передбачені ст.212-10 (порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму) КПК України, ст.183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП та ст.178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП.

«Ми готувались до проведення цих виборів, врахували досвід недавніх президентських перегонів і готові до будь-якого перебігу подій. Правоохоронці працюють у посиленому режимі, створені резерви, додаткові слідчо-оперативні групи, кінологи, вибухотехніки – ми готові виконати усі завдання, передбачені Законом. Працівники поліції, незважаючи на те, що багато з них відряджені в інші райони, частина – несуть службу на сході України, також мають можливість проголосувати», – зауважив очільник поліції Львівщини.

Нагадаємо, публічний порядок під час виборів на Львівщині охороняють усього більше п’яти тисяч правоохоронців.

«Системних порушень, які можуть вплинути на результати голосування на Львівщині поки що не виявлено. Хочу наголосити ще раз – жодне повідомлення не залишиться без реагування. Усі, хто вчинив порушення виборчого законодавства, будуть притягнуті до відповідальності – можливо, не сьогодні, але це станеться неодмінно», – підкреслив Валерій Середа.