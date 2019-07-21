Результати екзит-полу: рейтинг партій за регіонами

Соціологічна служба Центру Разумкова опублікували перші результати парламентських партій за регіонами. Про це йдеться на сайті центру, передає Львівський портал.

Зазначимо, що Національний екзит-пол’2019 – парламентські вибори проводив Консорціум, до якого входять Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Результати екзит-полу станом на 18 годину.