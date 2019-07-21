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Правоохоронці вже зафіксували 1614 правопорушень на виборах

Анастасія Мельник

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Станом на 17 годину поліція зафіксувала 1 614 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства у день виборів. Про це Львівському порталу розповіли в МВС України.

 

Правоохоронці зазначають, що вже складено 41 адмінпротокол та відкрито 33 кримінальні провадження.

З них найбільше у: Донецькій області – 221, Дніпропетровській – 220, Одеській та місті Києві – по 113, Харківській – 93, Запорізькій – 91.

«Здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією, перешкоджанням здійсненню виборчого права, конфліктом, підкупом виборців, пошкодження бюлетеню, пошкодженням майна, повідомленнями про замінування»,  – зазначили в МВС.

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