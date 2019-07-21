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«Натхненні Адріатичним узбережжям». У Львові нині дасть концерт відомий хорватський органіст

Соломія Головіна

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У Львівській національній філармонії сьогодні, 21 липня, відбудеться концерт «Натхненні Адріатичним узбережжям» органіста Едмунда Андлера-Боріца з Хорватії. Концерт проходитиме в рамках фестивалю «Pizzicato e Cantabile». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Частинку своєї рідної культури на фестивалі презентуватиме хорватський органіст Едмунд Андлер-Боріц. Учасник багатьох фестивалів і конкурсів, музикант часто гастролює в Європі, Америці, Африці та Азії, активно популяризуючи хорватську старовинну музику», – повідомляють організатори події.

На концерті у Львові музикант об’єднає твори Й.С. Баха, Ш.-М. Відора, П. Ебена, Б. Котюка з композиціями хорватських майстрів.

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