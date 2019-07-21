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На Сколівщині мікроавтобус влетів у зупинку: загинула жінка, двоє дітей – у лікарні

Соломія Головіна

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У селі Козьова Сколівського району сьогодні вранці «Рено Трафік» врізався у зупинку та скоїв наїзд на жінку та двох дітей. Від отриманих травм 42-річна постраждала померла у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 21 липня, близько 6.50 на автодорозі Київ – Чоп у селі Козьова Сколівського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Рено Трафік», 19-річний мешканець Сколівського району, виїхав за межі проїзної частини дороги на зупинку та скоїв наїзд на жінку та двох дітей. Після цього автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся.

42-річну мешканку Сколівського району та двох її доньок віком 12 та 14 років із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню. Незважаючи на зусилля медиків, жінка померла, діагнози дітей уточнюються.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) ККУ. Санкція статті передбачає покарання  до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про затримання водія транспортного засобу в порядку ст.208 КПК України.

 

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