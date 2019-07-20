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У Трускавці під час пожежі загинув чоловік

Наталя Дуляба

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Вчора вранці, 19 липня, в Трускавці у дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Стебницькій виникла пожежа, під час якої загинув 61-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Займання сталось у квартирі на 9 поверсі будинку. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. В одній із кімнат вони виявили тіло загиблого 61-річного власника помешкання.

Ліквідувати пожежу вдалося через годину, о 08:45 год. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 16 кв м.

Наразі всі обставини події встановлюються.

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