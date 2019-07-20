У Бродах водій «Пежо» збив 7-річного хлопчика

У п’ятницю, 19 липня, в Бродах на вул. Івана Франка виникла аварія, у якій постраждала дитина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.
Як попередньо встановили правоохоронці, орієнтовно о 15:15 год. 63-річний водій автомобіля «Пежо Боксер», місцевий мешканець, збив 7-річного велосипедиста.
Внаслідок наїзду хлопчик отримав травми, його доправили в лікарню.
Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Наталя Дуляба