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Під Верховною Радою спіймали хлопця з гранатою

Наталя Дуляба

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Біля будівлі Верховної Ради правоохоронці затримали 22-річного хлопця із гранатою. Про це Львівському порталу у пресслужбі Нацполіції України.

 

«Під час патрулювання на вулиці Грушевського працівники поліції полку особливого призначення №2, які несуть службу у посиленому режимі, побачили чоловіка, котрий підозріло поводився, а відтак вирішили з ним поспілкуватися. Під час поверхневої перевірки у нього виявили гранату і запал», – йдеться у повідомленні.

Затриманим виявився 22-річний мешканець Полтавщини, якого розшукують за дизертирство.

Гранату правоохоронці вилучили і скерували на дослідження, із затриманим хлопцем працюють слідчі. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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