На Яворівщині мотоцикл злетів у кювет. Травмовано двоє людей

Вчора вночі, 19 липня, у селі Старичі Яворівського району 20-річний водій мотоцикла «Сузукі 650» не впорався з керуванням і злетів у кювет. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Внаслідок ДТП 20-річний водій, мешканець одного зі сіл району, потрапив до лікарні із відкритою черепно-мозковою травмою.

Втім в аварії також травмувався 50-річний пассажир. Його госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом основи черепа.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування.