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Зеленський звільнив 11 українських послів

Анастасія Мельник

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Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади 11 українських дипломатів у 21 державі світу. Відповідні укази №530-540/2019 оприлюднено на сайті президента, передає Львівський портал.

 

Відтак своїми указами президент звільнив:

1. Сергія Паська з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Йорданському Хашимітському Королівстві.

2. Юрія Дюдіна з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Аргентинській Республіці, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Парагвай, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Східній Республіці Уругвай та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Чилі за сумісництвом.

3. Тетяну Іжевську з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Ватикані та Надзвичайного і Повноважного Посла України при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти за сумісництвом.

4. Валентина Шевальова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Туркменистані.

5. Бориса Гуменюка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кіпр.

6. Олексія Шовкопляса з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Соціалістичній Республіці В’єтнам та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Камбоджа за сумісництвом.

7. Петра Литвина з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Вірменія.

8. Валерія Чалого з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Антигуа і Барбуді та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом.

9. Ярослава Коваля з посади Надзвичайного i Повноважного Посла України в Королівстві Марокко.

10. Тараса Кузьмича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Південне-Африканській Республіці.

11. Валерія Александрука з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Нігерія, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Гана, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Бенін та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сьєрра-Леоне за сумісництвом.

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