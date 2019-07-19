Юні футболісти львівського клубу «КОПА», які стали чемпіонами світу, отримали премії від міста

Львівський футбольний клуб «КОПА» вдруге став чемпіонами світового турніру «Hope for Mundial», який цьогоріч проходив 13−14 липня у Варшаві. Відтак усі юні футболісти отримали від міста по 10 тисяч гривень премій і диплом для команди. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Ми дуже раді, що здобули перемогу та такий трофей для країни, для нашого міста. Півфінал був дуже важкий, але перемога на ньому була дуже принципова, адже ми грали з командою з Росії. Тому після цієї перемоги ми були такі щасливі, що на фінал йшли з холодним розумом, бо вірили, що зможемо здобути кубок. Дуже щасливі, що виграли цей трофей і привезли його до Львова», — поділився враженнями член команди «КОПА» Максим Мудрий.

Як зазначив голова місії «Центр Опіки Сиріт» Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Роман Прокопець, перемагати допомагає не лише командна гра на полі, а й командна праця впродовж років у «Центрі Опіки Сиріт» по вихованню молоді у спортивному напрямку.

«За ці роки нам справді вдалося сформувати довкола нашої футбольної команди друзів, які нам допомагають, нас підтримують. Також це велика праця нашого тренера та самих хлопців, які постійно вдосконалюються. Дякую команді «Центру Опіки Сиріт», які справді багато працюють для того, щоб дітей, які опинились в складних життєвих обставинах можна було через спорт підтримувати та показувати їм світле майбутнє», — розповів він.

Нагадаємо, нещодавно у Варшаві відбувся сьомий чемпіонат Світу з футболу серед дітей під опікою (з дитячих будинків). Україну представляла Львівська команда «КОПА» спортивного відділу Місії «Центр Опіки Сиріт» Львівської Архиєпархії УГКЦ, до якої входять діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, віком 14−16 років.

Чемпіонат зібрав 28 найкращих команд з усього світу. Українці у півфіналі перемогли росіян із рахунком 2:1, а вже у фіналі святкували перемогу над Нідерландами — 1:0. Збірна України здобула Кубок Чемпіонів вдруге поспіль.

Додамо, що для поїздки на турнір «Hope for Mundial» команді було потрібно 3 000 євро, тому 12 червня 2019 року було організовано благодійний вечір, де кожен охочий міг долучитися до збору цих коштів.

Фото: мерія Львова