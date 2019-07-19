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Вночі на трасі Львів-Краковець патрульні виявили двох підлітків, які не встигли на маршрутку та йшли додому пішки

Вероніка Рой

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Близько третьої ночі на трасі Львів-Краківець патрульні виявили двох підлітків, які не встигли на маршрутку і вирішили йти додому пішки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

«Патрулюючи цієї ночі на трасі Львів-Краковець, екіпаж 3 батальйону у складі інспекторів Богданни Козак та Назарія Пурського побачив двох підлітків. Патрульні зупинилися біля хлопців. 13-річні підлітки сказали, що йдуть пішки в смт.Івано-Франкове з міста Новояворівська. Мовляв, вони довго гуляли і затрималися, відтак не встигли на маршрутку. Хлопці вже пройшли орієнтовно 5 кілометрів і їм ще залишалося додому майже 6 кілометрів. Поліцейські відвезли хлопців до оселі одного із них, де зустрілися з бабусею і татом», – розповідають у патрульній поліції.

Патрульні провели профілактичну бесіду татові та хлопцям і сповістили Яворівський відділ поліції, аби ті передали інформацію в ювенальну превенцію.

Фото: патрульна поліція

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