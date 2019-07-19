У Трускавці під час пожежі в квартирі загинув 60-річний чоловік

Сьогодні, 19 липня, після локалізації пожежі у квартирі на вулиці Стебницькій у Трускавці рятувальники виявили тіло чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що пожежа виникла через необережне поводження з вогнем, внаслідок чого загинув господар помешкання, 60-річний місцевий мешканець.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Поліцейські встановлюють обставини події, призначено експертизи.