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У Трускавці під час пожежі в квартирі загинув 60-річний чоловік

Вероніка Рой

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Сьогодні, 19 липня, після локалізації пожежі у квартирі на вулиці Стебницькій у Трускавці рятувальники виявили тіло чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що пожежа виникла через необережне поводження з вогнем, внаслідок чого загинув господар помешкання, 60-річний місцевий мешканець.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Поліцейські встановлюють обставини події, призначено експертизи.

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