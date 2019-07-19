У області ремонтують Тухля – Либохора

На території Львівської області триває ремонт дороги Тухля – Либохора. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Ремонти автомобільних доріг на Львівщині – тривають. Зокрема, продовжуємо роботи з поточного ремонту на автомобільній дорозі С141508 Тухля – Либохора, що в Сколівському районі», – зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Роман Кокотайло.

Зазначимо, що роботи виконують за рахунок коштів обласного бюджету, а також Славської ОТГ.

Підрядна організація, що здійснює ремонтні роботи – ДП ЕКРАНБУД ТзОВ «Екран».

У межах виділеного фінансування заплановано виконати роботи з влаштування основи ЩПС та влаштування асфальтобетонного покриття.