У Львові викрили молодика, який поцупив у таксиста гаманець із кругленькою сумою

Правоохоронці викрили у Львові молодика, який поцупив із автомобіля таксиста гаманець. Сума збитків, завданих зловмисником, склала понад 15 тис. 400 грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.
Як зазначається, у Личаківський відділ поліції звернувся за допомого 38-річний львів’янин. Заявник повідомив, що 26 червня на вулиці Пасічній під час проїзду в його автомобілі «Шкода Октавіа» пасажир викрав гаманець. В ньому знаходилися грошові кошти в сумі 450 гривень та 2 200 польських злотих, особисті документи, банківська картка.
Оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили особу, причетну до крадіжки у таксиста. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець.
За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі до трьох років.
Проводиться досудове розслідування.
Соломія Головіна