У Львові викрили молодика, який поцупив у таксиста гаманець із кругленькою сумою

Правоохоронці викрили у Львові молодика, який поцупив із автомобіля таксиста гаманець. Сума збитків, завданих зловмисником, склала понад 15 тис. 400 грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, у Личаківський відділ поліції звернувся за допомого 38-річний львів’янин. Заявник повідомив, що 26 червня на вулиці Пасічній під час проїзду в його автомобілі «Шкода Октавіа» пасажир викрав гаманець. В ньому знаходилися грошові кошти в сумі 450 гривень та 2 200 польських злотих, особисті документи, банківська картка.

Оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили особу, причетну до крадіжки у таксиста. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.