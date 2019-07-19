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У Львові судитимуть працівників управління протидії наркозлочинності, які торгували героїном

Соломія Головіна

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У Львові судитимуть двох поліцейських за збут наркотиків та отримання хабара. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Так, прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно начальника відділу Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у Львівській області та старшого оперуповноваженого цього ж управління, які у січні цього року незаконно зберігали, перевозили з метою збуту та продали львів’янину героїн у особливо великих розмірах.

За такі «послуги» один із правоохоронців вимагав та отримав 6,5 тис. доларів США та 16 тис. грн.

За ці кошти працівник поліції обіцяв не притягати особу до кримінальної відповідальності за незаконні дії, пов’язані з наркотичними засобами.

Такі дії одного із зловмисників кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, а іншого – за ч.3 ст. 307 КК України.

У разі доведення вини фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років та конфіскація майна. Зазначимо, що досудове розслідування здійснювалось слідчими УСБУ у Львівській області за оперативного супроводу Львівського управління ДВБ НП України.

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