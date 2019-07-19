Під час виконання протиаварійних робіт на території дитсадка у Львові загинув працівник

У Львові на території дитячого садка № 92 на вул. Й. Сліпого,11 стався нещасний випадок. Під час протиаварійних робіт на працівника зсунувся бетонний блок, внаслідок чого чоловік загинув. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

На місце події оперативно було викликано підрозділи ДСНС та швидку медичну допомогу. Втім, врятувати робітника не вдалося.

«Підпірна стінка в садочку № 92 була в поганому стані. Була створена комісія, яка визнала стінку аварійною. І нами було підготовлено документи на міську комісію ТЕБ та НС, де було прийнято рішення виділити кошти з резервного форду бюджету м. Львова для того, щоби ліквідувати аварійну ситуацію. Відповідно була визначена компанія для проведення протиаварійних робіт. Зі слів завідувачки садочку, фірма підійшла до робіт відповідально, загородили повністю, щоб не було доступу дітям та стороннім особам до стінки, та почали ремонті роботи. Сьогодні під час виконання робіт на працівника зісунувся бетонний блок. На місце події оперативно було викликано підрозділи ДСНС та швидку медичну допомогу. Втім, врятувати робітника не вдалося», — повідомила начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Нагадаємо, згідно з рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану підпірної стінки у дошкільному навчальному закладі № 92 на вулиці Й. Сліпого, 11 виконавчим комітетом ЛМР з резервного фонду міського бюджету м. Львова було виділено 341 тис 345 грн.

Фото: ГУ ДСНС Львівщини