ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині добудовують сучасний лісорозсадницький комплекс

Андрій Котенський

|

На Львівщині завершується будівництво сучасного лісорозсадницького комплексу. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

 

За даними відомства, проект по створенню сучасного розсадницького комплексу із вирощування лісових порід із закритою кореневою системою у державному підприємстві «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» уже на завершальному етапі.

Так, станом на середину липня 2019 року, завершуються роботи по влаштуванню третьої теплиці, інстальовано п’ять поливальних рамп на полях дорощування, а також на завершенні роботи по реконструкції цеху для пакування садивного матеріалу.

Восени минулого року було інстальовано першу в Україні роботизовану лінію висіву лісового насіння шведської компанії.

21 березня 2019 року у Міжнародний день лісів у тестовому режимі було здійснено перший посів, а 26 червня – другий.

В результаті чого, зараз у теплицях та на полях дорощування зростає близько одного мільйона сіянців основних лісоутворюючих порід: сосни звичайної, ялини європейської, ялиці білої, модрини європейської, дугласії Мензіса, дуба звичайного та бука лісового.

Найближчим часом передбачається влаштування під’їзних шляхів на полях дорощування, благоустрій території та  інші завершальні роботи.

Реалізація проекту комплексу з вирощування сіянців має забезпечити потреби у садивному матеріалі для ефективного відновлення лісів Львівщини.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів

Продовжуємо знайомити читачів з кандидатами-мажоритарниками. Цього разу Львівський портал пропонує до Вашої уваги коротк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...