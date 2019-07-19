Лікарі розповіли, як правильно засмагати

У розпал відпусток лікарі нагадують, чим шкідлива надмірна засмага, кому вона взагалі заборонена та, як правильно приймати сонячні ванни. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Лікарі нагадують, що засмага – це захисна реакція шкіри, потемніння кольору шкіри під впливом ультрафіолетового випромінювання, внаслідок якого у нижніх шарах епідермісу шкіри відкладається пігмент меланін.

Чи шкідлива засмага?

Під впливом сонячних променів може розвинутись захворювання — фотодерматоз (сонячний дерматит). Сонячні дерматози бувають гострі і хронічні. Гострий дерматит проявляється через 2 — 4 години після засмаги у вигляді почервоніння і запалення шкіри. Більш сильне запалення проявляється через 10 — 12 годин і тримається 4 — 5 днів — це опік першого ступеню. Його симптоми: почервоніння і запалення шкіри, жар, свербіж, біль в області почервоніння, загальна слабкість, головний біль, безсоння, втрата апетиту.

Засмагання може призвести до опіків І-ІІІ ступенів. У такому випадку погіршується загальний стан організму, а сильні опіки можуть призвести навіть до омертвіння шкіри. Сонячні опіки, отримані в дорослому віці, підвищують ризик розвитку раку шкіри.

Водночас засмага необхідна для утворення вітаміну D. Тільки під час прийому сонячних ванн, у людини виробляється найважливіший вітамін D, нестача якого може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Наприклад, ламкості кісток, порушення сну, депресії. В той же час, вітамін D можна отримати вживаючи рибу, водорості, риб’ячий жир, сир, вершкове масло.

Хто у групі ризику?

Деяким людям засмаги взагалі заборонено. А саме: людям похилого віку, маленьким дітям, гіпертонікам, алергікам, вагітним, тим, хто страждає від новоутворень, меланом, захворювань ендокринної системи.

Також у зоні ризику – люди зі світлою шкірою, з великою кількістю родимок на тілі або наявністю чотирьох і більше родимок діаметром від 6 мм; ті, хто в дитинстві кілька разів згорав на сонці, люди, в чиїх сім’ях у одного з прямих родичів була діагностована меланома.

Як правильно засмагати?

Найкраще приймати сонячні ванни в період з 8 до 11 години ранку, та з 16 до 19 години вечора. Це безпечний час для того, щоб поступово засмагнути і при цьому не згоріти.

Найбільше шансів згоріти — в обід, коли сонячні промені особливо сильні. Тому, якщо саме в цей час ви опинились на пляжі, безпечніше буде розташуватись в тіні або під парасолькою. Також не забувайте про використання сонцезахисного крему, капелюхів та окулярів.

Пийте більше рідини, щоб уникнути зневоднення організму.

Під час загоряння не можна спати і не рекомендується читати. Коли ви засмагаєте, змінюйте положення тіла кожних 10 — 15 хвилин, та робіть це не довше, ніж 1 годину.

Вода виконує функцію лінзи — підсилює сонячне світло. Причому, сонячне випромінювання проходить у воду на глибину одного метра. Особливо легко згоріти, якщо залишатися на сонці відразу ж після купання. Тоді вода утворює на шкірі маленькі лінзочки, які підвищують можливість отримання сонячного опіку.

Що робити, якщо ви отримали опік?

Якщо сонячний опік проявляється тільки почервонінням шкіри, можна обробити пошкоджену ділянку термальною водою з подальшим нанесенням засобів на основі пантенола. Якщо після опіку сформувалися пухирці необхідно звернутися за допомогою до лікаря-дерматолога у медичний заклад.

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