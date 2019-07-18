ВАЗ врізався у електроопору: водій загинув, неповнолітній пасажир – у лікарні

У селі Туринка Жовківського району ВАЗ врізався у електроопору. Внаслідок аварії загинув 39-річний водій, 15-річний пасажир – у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 17 липня близько 19:00 год. у с. Туринка Жовківського району, рухаючись по дорозі. Водій авто не справився з управлінням та здійснив зіткнення з електричною опорою. Внаслідок ДТП водій загинув на місці події. Пасажир автомобіля мешканець с. Глинськ 2004 року народження із численними травмами (ЗЧМТ, СГМ, забійна рана тім’яної ділянки голови, перелом кісток лівого передпліччя), у стані середнього ступеня важкості, госпіталізований в Жовківську ЦРЛ.

Обставини події встановлюються.