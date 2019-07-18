В центрі Львова неповнолітній побив та пограбував 19-річного хлопця

На проспекті Свободи неповнолітній юнак побив та пограбував 19-річного львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інцидент трапився ще 12 липня. За словами постраждалого, на проспекті Свободи близько 02.30 невідомий, побивши його, забрав біометричний паспорт, банківську картку та гаманець з грошима в сумі 1 200 гривень.

Проведеними слідчо-оперативними заходами, працівники поліції встановили, що до скоєння правопорушення причетний 17-річний житель Львова. Він був затриманий в порядку ст.208 КПК України.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Статтею передбачене покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт. Проводиться досудове розслідування.