ОСТАННІ НОВИНИ

В найближчі дні на Львівщині очікується надзвичайна пожежна небезпека

Вероніка Рой

|

На території Львівщини у найближчі буде висока та надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє пресслужба мерії Львова з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

 

«19-21 липня буде переважно надзвичайний (5 клас) рівень пожежної небезпеки та місцями високий (4 клас).  Усіх закликають суворо дотримуватись правил пожежної безпеки — не випалювати суху траву, сміття та сухостій дерев, не розводити вогнища у невідведених для цього місцях. Адже, як зазначають фахівці, пожежі в екосистемах шкодять довкіллю, тваринному та рослинному світу, а дим небезпечний для здоров’я людини!», – йдеться у повідомленні.

До слова, з початку року у Львові зафіксували понад 30 пожеж сухої рослинності.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів

Продовжуємо знайомити читачів з кандидатами-мажоритарниками. Цього разу Львівський портал пропонує до Вашої уваги коротк...

Путівник туриста: корисні поради підкорювачам Карпат
Анастасія ПИЖ
Путівник туриста: корисні поради підкорювачам Карпат

Наші західні регіони, зокрема й Львівщина, тішать дивовижними краєвидами.  Щорічно багато іноземців та українських мандр...

124 округ. Кого обирає Червоноград, Сокальський і частина Кам’янка-Бузького району
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
124 округ. Кого обирає Червоноград, Сокальський і частина Кам’янка-Бузького району

До позачергових виборів у парламент залишилося 4 дні. Нардеп, журналіст, депутат, клон, директорка школи… Львівський пор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...