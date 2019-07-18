В найближчі дні на Львівщині очікується надзвичайна пожежна небезпека

На території Львівщини у найближчі буде висока та надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє пресслужба мерії Львова з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

«19-21 липня буде переважно надзвичайний (5 клас) рівень пожежної небезпеки та місцями високий (4 клас). Усіх закликають суворо дотримуватись правил пожежної безпеки — не випалювати суху траву, сміття та сухостій дерев, не розводити вогнища у невідведених для цього місцях. Адже, як зазначають фахівці, пожежі в екосистемах шкодять довкіллю, тваринному та рослинному світу, а дим небезпечний для здоров’я людини!», – йдеться у повідомленні.

До слова, з початку року у Львові зафіксували понад 30 пожеж сухої рослинності.