Учнів профтехосвіти забезпечуватимуть спецодягом

Вчора, 17 липня, уряд затвердив порядок закупівлі, використання та обліку спецодягу для учнів закладів профосвіти. Він визначає механізм використання одягу, взуття та інших засобів захисту під час виробничого навчання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

«У профтеху практичні заняття є обов’язковою складовою освітнього процесу. Для таких занять учні мають бути забезпечені спецодягом, і це питання не тільки зручності, а насамперед – безпеки. Тривалий час механізм забезпечення учнів спецодягом не був врегульований нормативно, і заклади самостійно передбачали ресурси на його закупівлю та оновлення. Однак тепер Уряд затвердив Порядок, де чітко визначене джерело фінансування та розподілені зони відповідальності кожної зі сторін – адміністрації, учнів та засновників», – розповів перший заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей.

Він уточнив, що порядок також стосуватиметься студентів індустріально-педагогічних коледжів і технікумів, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання.

У документі закладені наступні правила. Якщо учні опановують професії зі шкідливими умови праці, пов’язані із забрудненнями або роботою у несприятливих умовах, заклад має передбачити для них спеціальний одяг – комбінезони, фартухи з нагрудниками, утеплені куртки та штани для роботи у холодну пору року. Крім того, учням мають надавати взуття – чоботи або черевики, – а також додаткові захисні засоби, наприклад, респіратори, рукавиці, закриті захисні окуляри тощо.

Спецодяг купуватимуть за рахунок коштів, передбачених на охорону праці, а його облік проводитиме керівник закладу. Оскільки одяг фактично буде власністю профтеху, після завершення навчання учні мають повернути його. На період використання кожної партії спецодягу заклади повинні опікуватися його обезпилюванням, пранням, сушінням, дегазацією тощо.

У документі чітко виписані вимоги до безпеки спецодягу, а також сертифікати якості, які повинні мати потенційні постачальники виробів.

Оскільки одяг та інші захисні засоби мають різний термін використання, заклади повинні щороку складати список закупівлі нових. Його формуватимуть на базі заявок, отриманих від майстрів виробничого навчання, адже саме вони проводять практичні заняття з учнями.